Atto di vandalismo: bruciato un monopattino al parco Cesare Braico

BRINDISI - E' stata delimitata con il nastro rosso dalla pattuglia della polizia locale di Brindisi, l'area al parco Cesare Braico attorno alla quale è stato rinvenuto questa mattina (sabato 16 aprile 2022) un monopattino della Bit Mobility, quasi distrutto dalle fiamme. In mattina, come si apprende dalla polizia locale di Brindisi, si recherà sul posto il referente di zona del circuito Bit Mobility per acquisire alcuni elementi utili, tra i quali l'orario in cui il mezzo è stato portato nella zona. Secondo una prima ricognizione la parte elettronica del monopattino non sarebbe andata, completamente, distrutta. Nei pressi dell'area non sono stati, al momento, rinvenute tracce di liquido infiammabile ma solo due bottiglie di acqua vuote usate, forse, per spegnere le fiamme.