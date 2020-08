Motore in avaria, soccorsa imbarcazione con tre persone a bordo

BRINDISI - La Guardia costiera è intervenuta, alle prime luci dell'alba di oggi ( mercoledì 19 agosto) in soccorso di un’imbarcazione a vela di circa 12.5 metri, in navigazione di ritorno dalla Grecia, e che si trovava a circa 7 miglia dall’imboccatura del porto di Brindisi. A bordo tre cittadini italiani che hanno chiesto soccorso urgente per la difficoltà nella manovra delle vele e contemporaneamente avaria al motore ausiliario. Tempestivo è stato l’intervento da parte della motovedetta Sar Cp844 che ha raggiunto l’imbarcazione che, a causa del forte vento e mare mosso, stava velocemente andando incontro ad una nave mercantile all’ancora nella rada di sud est del porto di Brindisi.

Accertate le buone condizioni di salute degli occupanti, la barca è stata, prontamente, messa al riparo dal rischio di andare a sbattere sulla nave ed affidata a rimorchio al gruppo ormeggiatori del porto contattati dallo skipper. L'imbarcazione è stata, poi, trasferita presso il porto turistico marina di Brindisi dove, scortata del mezzo di soccorso della Guardia costiera, ha fatto ingresso poco dopo le 8 di questa mattina.