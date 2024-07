Non era l'autore degli spari contro l'auto della ex: posizione archiviata

BRINDISI - Era stato indagato per un episodio avvenuto nel settembre 2022, al quartiere Sant'Elia di Brindisi. Una Smart intestata a una donna del posto era stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. Gli spari avevano svegliato e allarmato diversi residenti. Le indagini della polizia si erano rivolte subito verso l'ex fidanzato della donna, assistito dall'avvocato Domenico Attanasi. La sua posizione è stata di recente archiviata dalla gip del tribunale di Brindisi Stefania De Angelis, su richiesta del pm titolare del fascicolo, Gualberto Buccarelli della locale procura.

L'uomo risultava indagato per il reato di danneggiamento e per detenzione abusiva d'arma. È risultato estraneo a questo episodio, dunque. Le indagini si erano rivolte a lui nell'immediatezza dei fatti, accaduti nella notte tra il 27 e il 28 settembre in via Leonardo Da Vinci. La perquisizione a carico dell'allora indagato aveva dato esito negativo, specie per quanto riguarda l'abbigliamento indossato dal presunto sparatore (ci sono dubbi in effetti anche sul fatto che i danni alla Smart siano stati causati da colpi d'arma da fuoco) e riferiti da un testimone.

La stessa persona offesa - la ragazza proprietaria dell'auto - aveva riferito che il suo ex fidanzato dopo la fine della relazione non l'aveva mai infastidita, non aveva armi e non aveva mai assunto comportamenti violenti nei suoi confronti. Le stesse intercettazioni, sia ambientali che telefoniche, avevano dato esito negativo. L'uomo era transitato in auto quella notte nei pressi di via Da Vinci, ma ha dimostrato che stava semplicemente rientrando dal luogo di lavoro. Tutti questi elementi hanno convinto pm prima e gip poi ad archiviare la sua posizione.