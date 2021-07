Nella busta della spesa 12 chili di eroina: preso l'uomo inseguito in auto a Tuturano

BRINDISI - Nel sacchetto della spesa più di 12 chili di eroina. Ha un volto, un nome e un cognome il guidatore della Bmw protagonista di un inseguimento il 5 luglio scorso. Si tratta del 30enne Marco Palma, già conosciuto dalle forze dell'ordine, originario di Squinzano. E' stato arrestato ieri, 6 luglio, in seguito alle indagini, dagli agenti della Questura di Brindisi. Palma è attualmente detenuto presso il carcere di Lecce.

A ricostruire la dinamica di quanto accaduto ci hanno pensato gli investigatori, coordinati dal dirigente della squadra mobile Rita Sverdigliozzi. Lunedì 5 luglio, superstrada Brindisi-Taranto. Gli agenti della polizia intimano l'alt a una Bmw 530. Il guidatore non si ferma e prosegue oltre. Gli agenti della Mobile e dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ingaggiano un inseguimento ad alta velocità. La Bmw imbocca lo svincolo per Tuturano. La corsa del guidatore si conclude in via Regina Elena. L'uomo abbandona il mezzo.

Gli agenti giungono sul posto e trovano la Bmw abbandonata. L'uomo che hanno inseguito si è dileguato nelle campagne. Ma prima ha fatto in tempo a tentare di nascondere sotto un cespuglio una busta della spesa. I poliziotti controllano il contenuto e comprendono il motivo della "fretta" dell'uomo, capiscono perché non ha voluto fermarsi. Dentro lo shopper gli agenti trovano 12 chili e mezzo di eroina.

La Bmw viene controllata accuratamente, gli investigatori si mettono sulle tracce del guidatore, perlustrano la zona di campagna.. La svolta arriva il 6 luglio, con il fermo del 30enne, su disposizione del pm della Procura di Brindisi Livia Orlando. Adesso Marco Palma deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di eroina e resistenza a pubblico ufficiale.