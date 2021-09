Rifiuta di sottoporsi al drug test: denuncia e patente ritirata

E' accaduto a Brindisi, per le vie della città. L'uomo, alla guida della sua auto, è apparso ai carabinieri in stato d'alterazione psico-fisica

BRINDISI - Rifiuta di sottoporsi al drug test e viene denunciato. E' accaduto a Brindisi. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia del capoluogo, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 35enne residente in provincia di Bologna per rifiuto di sottoposizione agli accertamenti sulla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso di un controllo alla circolazione stradale in una via del centro abitato, l'uomo è stato fermato alla guida della sua autovettura ed è apparso ai militari in evidente stato di alterazione -. Su richiesta dei carabinieri, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata.