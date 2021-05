Offende i carabinieri durante un’operazione di polizia, denunciato

BRINDISI - I carabinieri della compagnia-sezione radiomobile di Brindisi hanno denunciato un 26enne del luogo per oltraggio a pubblico ufficiale. In particolare, il giovane, insieme ad altro un altro soggetto in corso di identificazione, con frasi ingiuriose e in presenza di più persone, ha offeso l’onore e il prestigio dei militari intenti a trasferire dal luogo di residenza presso il comando dei carabinieri, un proprio parente tratto in arresto per illecita detenzione di sostanze stupefacenti.