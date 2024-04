In ospedale con ferita al volto dopo lite: la vittima ha perso l'uso di un occhio

BRINDISI - Purtroppo, nonostante gli sforzi di medici e infermieri, l'uomo ferito per strada martedì 9 aprile al volto ha perso l'uso di un occhio. La lite - perché di un litigio degenerato si è trattato e non di un'aggressione premeditata, stando alle prime risultanze - è avvenuta nel tardo pomeriggio, in via Orazio Flacco, rione Commenda di Brindisi.

La vittima - il 50enne brindisino V.M. - è stata portata al pronto soccorso del Perrino da conoscenti. La situazione è apparsa subito grave. Dopo l'intervento, l'uomo è tuttora ricoverato presso il reparto di Oculistica del nosocomio brindisino, affidato alle cure dei sanitari.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Brindisi che, comprensibilmente, mantengono stretto riserbo sull'accaduto e sulle prime risultanze investigative. Una prima ricostruzione fa propendere - come detto - verso la lite, poi malamente degenerata. La ferita sembra indicare un'arma da taglio, comunque un'arma bianca.

Al momento, vista la delicata situazione sanitaria della vittima, gli investigatori non hanno ancora potuto ascoltare la sua versione. C'è da chiarire se l'aggredito conoscesse l'aggressore. Così come restano da chiarire i motivi del litigio. L'uomo, comunque, non è in pericolo di vita, fortunatamente.