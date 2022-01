Donna muore in Pronto soccorso: medico aggredito dai familiari

BRINDISI - Un episodio di violenza contro i sanitari si è verificato nell'area Covid del pronto soccorso del Perrino di Brindisi. Un medico è stato aggredito dai familiari di una donna deceduta intorno alle 12 di oggi (domenica 30 gennaio 2022). La 52enne è arrivata all'ospedale di Brindisi in condizioni estremamente critiche e positiva al Covid. Soccorsa dal personale, purtroppo è andata in arresto cardiaco e non c'è stato nulla da fare.

I sanitari hanno, così, avvisato i familiari che attendevano fuori, come da protocollo. Gli stessi, però, hanno più volte chiesto di poter vedere la congiunta fino a quando, secondo le informazioni raccolte, con forza, hanno varcato la porta dell'ambulatorio. Il figlio della donna deceduta avrebbe sferrato prima un calcio e poi un pugno in faccia al medico. Diverse Volanti della polizia sono giunte sul posto per bloccare i familiari.