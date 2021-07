Personale senza mascherina al centro vaccinale "Flacco": "Tanto siamo vaccinati"

BRINDISI - "Noi siamo vaccinati e poi mica sono a stretto contatto con te". Un nostro lettore si è sentito rispondere in tali termini. La domanda era diretta: "Perché non indossate la mascherina"? L'aspetto più importante della vicenda che il lettore ha raccontato a BrindisiReport - con tanto di foto - è il luogo dove si è svolta questa conversazione: il centro vaccinale "Flacco" di Brindisi. Altro dettaglio esiziale: chi ha risposto con queste parole non è un utente, ma ben tre addetti, personale del Cup (centro unico di prenotazione). Mentre i contagi risalgono anche in Puglia e mentre si combatte una battaglia per far vaccinare più gente possibile, il "teatrino" accaduto ieri non è molto edificante.

I fatti ci vengono raccontati dal nostro lettore, un giovane brindisino: "Immaginate di aver fatto mezz'ora di coda, ordinata tra l'altro secondo criteri di 'arrivo' e non seguendo l'orario di prenotazione, sotto il sole di luglio indossando la mascherina dal primo all'ultimo istante. Bene. Ora, immaginate di aver ricevuto finalmente la seconda dose di vaccino e, mentre aspettate i consueti quindici minuti d'attesa, di ritrovarvi dinanzi a una scena del genere (quella della foto pubblicata, ndr). Ben tre membri del Cup, che svolgono la loro mansione a stretto contatto con le altre figure professionali all'interno del polo, non indossano la mascherina".

Il lettore chiede loro lumi e si sente rispondere: "Noi siamo vaccinati e poi mica sono a stretto contatto con te". Basito, scatta la foto. La risposta è lunare. Le linee guida contro il Covid-19 parlano chiaro: al chiuso va indossata la mascherina. Sempre e comunque. Anche se si è vaccinati. La speranza è che il nostro attento lettore sia capitato in un momento di "stanchezza" dei tre. Magari il giovane brindisino è stato "sfortunato" ed è incappato in un momento in cui i tre non indossavano la mascherina. Anche se la risposta ricevuta lo ha lasciato basito. Ora il nostro lettore chiosa chiedendo "immediata chiarezza" all'Asl di Brindisi circa l'accaduto.