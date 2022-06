Il cane antidroga fiuta la marijuana, denunciato giovane brindisino

BRINDISI - Gli agenti delle Volanti della questura di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà un giovane brindisino perchè ritenuto responsabile del reato di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. Grazie al personale della sezione Cinofili della polizia di frontiera è stato possibile scovare 450 grammi di marijuana tra piante e fogliame che il giovane nascondeva in casa. La droga è stata sequestrata per essere messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'attività rientra nel capillare controllo che gli agenti dell'Upgsp della questura di Brindisi stanno mettendo in atto con l’inizio della stagione estiva.