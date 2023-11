Postò foto sui social mentre ricuciva cadavere: sospesa per sei mesi

BRINDISI - Sospensione dal servizio per sei mesi - un mese già scontato - senza retribuzione per la coordinatrice del reparto di Anatomia patologica dell'ospedale Perrino di Brindisi. La professionista aveva postato su un noto social network una foto che la ritraeva mentre, sorridente, ricuciva un cadavere ad autopsia conclusa. La sospensione è stata emessa dall'ufficio per i procedimenti disciplinari della Asl di Brindisi.

La coordinatrice, come già anticipato, era già stata sospesa un mese dal lavoro in via cautelare. Il recente provvedimento è stato annunciato sull'albo pretorio dell'Asl di Brindisi ma, per motivi di privacy, l'atto non è stato pubblicato. La direzione generale ha presentato un esposto presso la Procura del capoluogo adriatico. Nell'ambito del procedimento disciplinare, erano stati convocati anche il primario e i medici del reparto.