Pugno di ferro contro le baby gang: la prefettura rafforza i controlli nei luoghi della movida

BRINDISI - Si è tenuta, nella mattinata odierna (giovedì 21 luglio 2022) una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in cui è stato affrontato il tema della prevenzione dagli atti di bullismo e violenza che si sono recentemente verificati nel centro di Brindisi e, più in generale, dal fenomeno delle “baby gang”. L’incontro, presieduto dal Prefetto, Carolina Bellantoni, in adesione alla richiesta del sindaco di Brindisi, si è svolto con la partecipazione del primo cittadino, della Provincia e dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, nonché del comandante della polizia locale di Brindisi.

Il Prefetto ha, innanzitutto, espresso soddisfazione per l'importante ed immediato risultato investigativo che, a seguito di incessanti ed articolate indagini condotte dalla Questura di Brindisi, ha fatto luce sull’episodio accaduto il 28 maggio nel pieno centro cittadino, quando due ragazzi minorenni sono stati vittime di aggressione, con lesioni fisiche, messe in atto da due coetanei per futili motivi. Nella circostanza è stato individuato e deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Lecce, per il reato di lesioni personali, un minorenne destinatario anche della misura di prevenzione del “Daspo Willy”. Sull’ultimo caso sono, invece, in corso intense e proficue attività investigative.

Complessivamente, i fatti accaduti nell’ultimo anno sono stati numericamente contenuti, ma si è ritenuto, comunque, di dedicare un focus specifico alla problematica, considerata la preoccupazione suscitata dall’ultimo episodio, connotato da particolare gravità. Nel corso della riunione è stata, quindi, condivisa la necessità di intensificare le iniziative di prevenzione e contrasto con un’azione a tutto campo, implementando i servizi delle forze di polizia, con la collaborazione della polizia locale, soprattutto nelle aree urbane caratterizzate dalla movida e dall’intenso afflusso dei fine settimana. In particolare, è stata stabilita l’istituzione, nelle serate di maggiore afflusso (venerdì, sabato e domenica) di un presidio fisso delle forze di polizia in Piazza Vittoria, con la previsione di due pattuglie appiedate dedicate all’intervento nelle altre strade ed aree del centro, a partire dalle ore 21.30 sino

alle 3, anche con il concorso della polizia locale. La misura avrà carattere sperimentale per i primi 15 giorni e potrà essere rimodulata in relazione agli esiti dei controlli effettuati nella prima fase.

A tale attività di vigilanza e controllo si aggiungerà la collaborazione, già avviata dal Comune di Brindisi, con l’associazione nazionale della polizia di Stato, per il presidio dei varchi alla zona a traffico limitato e lo svolgimento di attività di segnalazione alle forze di polizia di episodi o situazioni di turbativa. È, inoltre, prevista, come già preannuziato dal Questore, una severa ed efficiente applicazione del Daspo urbano, già attuata in relazione al soggetto denunziato per l’episodio del 28 maggio. Al riguardo, il Comune di Brindisi ha individuato, nel regolamento di polizia locale, le aree nel cui ambito viene applicato il Daspo urbano e che delimitano il perimetro urbano in cui gli eventuali soggetti sottoposti alla misura non potranno fare accesso a partire da una distanza non inferiore a 300 metri.

Le aree che delimitano tale perimetro sono: Municipio, Duomo, Lungomare (via del Mare, viale Regina Margherita, Piazzale Lenio Flacco), Stazione ferroviaria, Corsi principali (Garibaldi, Roma e Umberto I), Tribunale, Ospedale, Cimitero comunale. Il Prefetto, durante l’incontro, ha tenuto, infine, a sottolineare come l’attività di vigilanza e contrasto non sia da sola sufficiente ad arginare il

preoccupante fenomeno, evidenziando come sia necessario migliorare anche gli strumenti di prevenzione sociale ponendo particolare attenzione all’aspetto educativo, cui già contribuiscono, soprattutto sul tema del bullismo, le principali agenzie educative (scuola e associazioni culturali e sportive). Sul fenomeno si lavorerà nel corso del prossimo anno scolastico, con progetti che saranno promossi d’intesa ed in collaborazione con le scuole della provincia.