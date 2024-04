Omicidio Carvone, il contesto della Scu brindisina nella parole dei collaboratori di giustizia

BRINDISI - Per comprendere l'omicidio ai danni di Giampiero Carvone è necessario comprendere il contesto. E in base a tale assunto nella mattinata di oggi (martedì 23 aprile 2024) nell'aula Metrangolo del tribunale di Brindisi sono state ascoltate le parole di alcuni collaboratori di giustizia. L'udienza celebrata davanti alla corte d'assise presieduta da Maurizio Saso (a latere Adriano Zullo) ha visto la sostituta procuratrice Carmen Ruggiero (Dda di Lecce) impegnata nelle domande rivolte a Massimiliano Morleo, Roberto Leoci e Francesco Lazzaro, che hanno definito il quadro della Sacra Corona Unita brindisina degli anni Dieci.

In aula era presente l'unico imputato per l'omicidio, avvenuto nella notte fra il 9 e il 10 settembre 2019: il 27enne Giuseppe Ferrarese. Presente in aula, è difeso dagli avvocati Cosimo Lodeserto ed Emanuela De Francesco. Ha rinunciato alla presenza l'altro imputato di questo procedimento, Orlando Carella (difeso dall'avvocato Giuseppe Guastella), accusato di minacce nei confronti della testimone chiave. Presenti anche le parti civili, i famigliari di Carvone, assistiti dall'avvocato Marcello Tamburini.

Massimiliano Morleo, testimonianza "confusa"

Il primo a essere ascoltato è il collaboratore di giustizia Massimiliano Morleo, in videconferenza. La sua testimonianza è apparsa a volte confusa, per stessa ammissione del teste: "Non ricordo queste cose bene. Non sto tanto bene. Dissi la verità al pm". La sostituta procuratrice Ruggiero, la titolare dell'inchiesta, ha ripercorso quanto dichiarato da Morleo nell'interrogatorio del 28 gennaio 2022. Morleo esordisce ricordando di essere cresciuto al rione Perrino di Brindisi. E poi di aver fatto la spola tra Roma e il capoluogo adriatico. Operava nel settore degli stupefacenti e ha scelto di diventare collaboratore per la sofferenza patita nel carcere di Lecce: "Non ce la facevo più".

A tirare in ballo Ferrarese per la morte di Carvone, dice Morleo, sarebbe stata la vox populi. Il giudice Saso deve qualche volta richiamare all'ordine il testimone, per rispondere precisamente alle domande della pm. Ci pensa poi l'avvocato Lodeserto a condurre il controesame, chiedendo conferma che avesse ricevuto le notizie intorno all'omicidio da parte di una terza persona, identificata. Morleo conferma, ma non sa spiegare come costui avesse saputo queste notizie. "Muore un ragazzo di 18 anni, ci è ca no parla (chi è che non parla di tale argomento, ndr)?". Di nuovo la vox populi. Questa persona da cui ha saputo i dettagli non le ha detto la sua fonte, chiosa l'avvocato Lodeserto.

"Io collaboratore perché volevano mettere da parte Campana"

Poi sul banco dei testimoni - sempre virtualmente - si è seduto un altro collaboratore di giustizia, Roberto Leoci. Ricorda la sua appartenenza alla Scu, rispondendo alle domande della pm Ruggiero, nel clan Coffa-Romano. Si occupava di droga ed estorsione al rione Sant'Angelo. Facente parte della frangia dei "tuturanesi", ha scelto di collaborare perché "stanco di quella vita" e perché altri erano gelosi del suo potere in carcere, conferitogli a suo dire da Orlando Carella. Parla delle due frange della Sacra Corona, quella dei "mesagnesi" e quella dei "tuturanesi", dice di essere stato affiliato alla famiglia calabrese dei Bellocco ('ndrangheta) e parla di traffici di droga nel capoluogo adriatico. Ai tempi dell'omicidio Carvone "ero collaboratore. Al di là della stampa non so nulla". L'avvocato Lodeserto fa notare che "Leoci al momento dell'omicidio si trovava in carcere. Questo può avere a che fare col capo d'imputazione?".

Il giudice Saso risponde: "Abbiamo precisato che il tema può avere rilevanza, non tanto per il fatto, quanto per il contesto". E infatti il terzo e ultimo teste della giornata è Francesco Lazzaro: "Ero nel gruppo di Francesco Campana (non coinvolto in questo procedimento, ndr) con la dote di padrino. Gestivo le cose che si dovevano gestire. Mi occupavo di estorsioni, quello che capitava". Non conosceva Giampiero Carvone, ma anche lui fornisce il contesto della Sacra Corona di quegli anni. E spiega: "Ho scelto di diventare collaboratore di giustizia il 27 settembre 2019, ero nel carcere di Cuneo. Questa scelta l'ho fatta per dare un futuro ai miei figli. E poi perché volevano mettere da parte (nella Scu, ndr) Francesco Campana, il mio padrino. Ero in carcere (in attesa di giudizio, ndr) per il reato di mafia, il 416 bis, e poi (pendeva, ndr) un cumulo di pena di 28 anni e mezzo".

Leoci e Lazzaro, rispondendo alle domande della sostituta procuratrice Ruggiero, si sono soffermati a lungo sulle figure di Davide Di Lena e Luca Ciampi, inquadrandoli nel medesimo contesto di criminalità organizzata: la Scu brindisina. Alla fine è stata sfoltita la lista dei testi delle difese. La prossima udienza è fissata per il 21 maggio 2024.