Raid vandalici e incendi nella notte: la scuola primaria Perrino nel mirino

BRINDISI - La macchia scura sul muro, segno tangibile del rogo, è in "buona" compagnia: la solita scritta "acab", un paio di "inviti" di natura sessuale e un immancabile disegnino esplicito. Per terra, quel che resta di un bidone dell'indifferenziata, completamente liquefatto insieme al suo contenuto. Non basta: da un'altra parte, il segno di un altro incendio. Questi atti vandalici sono avvenuti nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 aprile 2024, all'interno del plesso della scuola primaria Perrino, situato nell'omonimo quartiere brindisino. La dirigente scolastica dell'istituto comprensivo "Bozzano-Centro" (di cui la scuola fa parte), Marialuisa Pastorelli, ha allertato anche questa volta le forze dell'ordine. Quello della notte scorsa è solo l'ultimo episodio di una lunga serie.

Le foto in pagina sono esplicite. Questa mattina le maestre hanno scoperto le due sgradite "sorprese". Raid vandalico in piena regola, che denota la mancanza di rispetto non solo nei confronti dell'istituzione, ma anche verso quei bambini che frequentano la scuola. E in effetti: è possibile far stare i bambini all'aperto, tra scritte esplicite, resti di incendi e cani di grossa taglia che scorrazzano liberi? Già, perché oltre ai vandali vanno aggiunti anche i proprietari dei quadrupedi che hanno scambiato quel cortile scolastico in un dog park. E così i cani senza guinzaglio possono girare anche durante l'orario delle lezioni, non solo quando la scuola è chiusa. E tanti saluti alla sicurezza dei bambini.

Contattata telefonicamente, la dirigente scolastica Pastorelli non appare scoraggiata, ma comprensibilmente preoccupata. Il dialogo con le famiglie dei bambini che frequentano l'istituto è buono, non è quello il problema. E anche la collaborazione delle forze dell'ordine - in questo caso carabinieri e polizia locale - è fuori discussione. Il problema sono i vandali e gli incivili. Un altro episodio denunciato risale a qualche settimana fa: le maestre hanno trovato un foro sia in una persiana che nel vetro di un infisso. Una pietra o qualcos'altro? Difficile dirlo. E intanto la scuola risente, purtroppo, oltre che del calo demografico anche di questi episodi: si incontrano difficoltà nel formare le nuove classi. Sicuramente, queste situazioni di contorno vanificano il lavoro della dirigente scolastica e delle maestre, che ogni giorno accolgono i piccoli studenti per formarli.