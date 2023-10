Rapinatore armato irrompe nel supermercato, malore per una donna

BRINDISI - Dopo la rapina tentata ieri (venerdì 27 ottobre), un altro assalto armato va questa volta, purtroppo, a buon fine. E una donna presente ha accusato un malore. Un bandito solitario - con passamontagna e berretto arancione - ha assaltato il supermercato Eurospin sito al Brin Park di Brindisi. E' accaduto intorno alle 19 di oggi, sabato 28 ottobre 2023. C'era molta gente all'interno. Si sono vissuti attimi di paura.

La dinamica, stando a quanto si apprende, è "classica": il rapinatore ha fatto irruzione a pistola spianata e, minacciando i presenti, ha intimato la consegna dell'incasso. A "operazione" terminata, si è dileguato a piedi, pare verso il Sant'Elia. Il bottino è ancora in fase di quantificazione. Intanto, una donna presente si è sentita male dopo aver assistito alla rapina. Sul posto sono giunte le volanti della Questura di Brindisi e i sanitari del 118.

Questi ultimi si sono presi cura della donna. E' stato deciso di portarla all'ospedale Perrino, per accertamenti. Gli agenti hanno cominciato a svolgere le indagini di rito. Sono presenti delle telecamere. Come detto, ieri un rapinatore solitario ha assaltato un altro supermercato a Brindisi, nel primo pomeriggio. La reazione dei dipendenti lo ha costretto alla fuga. Non è la prima volta che l'Eurospin suscita gli appetiti dei rapinatori: era accaduto anche il 31 luglio scorso.