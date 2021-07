Rifiuta il test anti droga e addosso aveva la cocaina: patente di guida ritirata

BRINDISI - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 29enne, domiciliato a San Vito dei Normanni, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per accertarne l’eventuale alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, durante la notte, in una via del centro abitato, l’uomo è stato sorpreso, alla guida di un’auto, in evidente stato di alterazione psicofisica, e si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari presso il locale ospedale per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Inoltre, a seguito di ulteriori controlli, è stato trovato in possesso di una bustina di cellophane contenente 0,6 grammi di cocaina, nascosti nell’auto e, pertanto, è stato anche segnalato all’Autorità Amministrativa. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato a terza persona. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.