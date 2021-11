Rifiuta di sottoporsi al drug test, denunciato e patente ritirata

BRINDISI - I carabinieri del Norm della compagnia di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà un 36enne di San Vito dei Normanni per rifiuto di sottoposizione agli accertamenti per la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, l’uomo è stato sorpreso alla guida di un’autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica, rifiutando di sottoporsi agli accertamenti sanitari presso il locale ospedale per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato a persona idonea.