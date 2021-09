Uomo trovato morto in strada, davanti alla sua abitazione: si indaga

BRINDISI - Si indaga sul decesso di un brindisino di circa 50 anni che intorno alle ore 5 di oggi (venerdì 10 settembre) è stato trovato privo di vita al centro della strada, davanti alla sua abitazione in via Andrea Della Monica, nel centro di Brindisi, a pochi metri dall’incrocio con via Taranto.

I vigili del fuoco sono stati chiamati per una fuga di gas dalla bombola situata all’interno dell’abitazione della vittima. Sul posto i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, la polizia e il personale della Scientifica della questura di Brindisi.

Gli accertamenti vanno avanti da ore sul luogo della tragedia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del suicidio. L'uomo abitava in un appartamento al piano terreno di una palazzina quattro piani. Intorno alle ore 8,45 il pm ha dato l’autorizzazione alla rimozione della salma.