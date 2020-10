Sbarco a Cerano, 14 migranti rintracciati a sud del capoluogo

BRINDISI - Nuovo sbarco di migranti sulla costa brindisina, precisamente a Cerano, a sud del capoluogo, zona già interessata in passato da episodi dello stesso genere. Nelle prime ore di oggi, martedì 13 ottobre, è approdato un gruppo di giovani, composto 14 persone, sia maggiorenni che minorenni, non ancora identificati.

Al momento si trovano sulla provinciale a sud chilometro 1+900. Sul posto sono giunti i carabinieri e sono in arrivo i volontari della croce rossa. La macchina dei soccorsi, messa a punto dal questore di Brindisi, di comune accordo con la prefettura e il Comune, si messa immediatamente in moto e, al momento, non ci sono criticità.

Seguono aggiornamenti