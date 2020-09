Scende dalla moto, fugge e getta droga per strada: arrestato

BRINDISI - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Damiano Carriere, 38enne del luogo, in atto sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora. In particolare, ieri pomeriggio, lunedì 28 settembre, in una via del centro, il 38enne, in sella a un motociclo condotto da un’altra persona, alla vista dell’autovettura dei carabinieri è sceso repentinamente dal mezzo in corsa, dandosi alla fuga, estraendo dalla tasca dei pantaloni un involucro e lanciandolo per strada.

Recuperato dai militari, conteneva sostanza stupefacente del tipo “eroina” per complessivi 51 grammi. Il Carriere per sottrarsi al controllo ha opposto resistenza fisica. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 38enne si trova agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.