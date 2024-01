Scoperti quasi 30 mila cappellini di noti marchi contraffatti: il maxi-sequestro

BRINDISI - Maxi sequestro al porto di Brindisi: scoperti quasi 30 mila cappellini, di noti marchi, contraffatti. Con l'aumento dei traffici di merci e passeggeri registrati nell'ultimo periodo, i militari della guardia di finanza del gruppo di Brindisi unitamente al personale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno intensificato ulteriormente i controlli presso lo scalo portuale salentino di Costa Morena.

Le attività hanno tratto origine da una serie di controlli doganali operati a mezzi e passeggeri in arrivo da Paesi dell'est Europa, durante i quali i militari del gruppo di Brindisi e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno intercettato un autoarticolato, proveniente dalla Grecia, con un carico di copertura al fine di eludere eventuali controlli.

A seguito di accurata verifica delle merci, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 29.400 cappellini che riportavano illecitamente i loghi di noti brand internazionali risultati essere contraffatti anche a seguito di perizia tecnica confermata dai referenti dei marchi interessati.

I cappellini, infatti, riproducevano i loghi di "Mercedes-Benz", "Audi", "Bmw", "Volkswagen", "New York Yankees", "Los Angeles Dodgers" e "Nike Air Jordan", condizione idonea a trarre in inganno il consumatore.

L'ingente carico era stato occultato ad hoc ed è stato rinvenuto dopo aver disposto lo scarico di parte delle merci presenti: a insospettire i finanzieri e i funzionari doganali è stata, in particolare, la modalità di carico delle stesse, tale da rendere, nei fatti, impossibile qualunque tipo di controllo.

Pertanto, essendo in presenza di un tentativo di introduzione e di commercializzazione di merce contraffatta ai sensi dell'articolo 474 del codice penale, i prodotti sono stati sequestrati con segnalazione all'autorità giudiziaria di un responsabile.

Si legge in una nota ufficiale delle Fiamme Gialle: "La collaborazione tra i funzionari dell'Agenzia Adm e la guardia di finanza testimonia l'impegno comune per garantire la sicurezza e la salvaguardia dei consumatori, spesso tratti in inganno dall'economicità dei prodotti contraffatti e contrastare il mercato del falso che da sempre assicura indebiti proventi in danno dell'economia nazionale".