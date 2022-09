Fuga di gas ed splosione in una villetta: un ferito trasportato in Grandi Ustionati

BRINDISI - Esplosione in una villetta al quartiere Sant'Elia a Brindisi. E' accaduto intorno alle 6:30 circa di questa mattina (lunedì 19 settembre 2022) in via Del Mugnaio. Due le persone coinvolte, marito e moglie. Ad avere la peggio l'uomo, 66enne, trasportato nel reparto Grandi Ustionati del Perrino ma non è in gravi condizioni. Illesa la donna.

La deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas da un cucinino posto all'esterno dell'abitazione, in una veranda. L'uomo, rimasto bloccato all'interno, è stato soccorso da alcuni operai di una ditta edile a lavoro in una abitazione vicina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale con una squadra completa ed un funzionario per il coordinamento dell'attività di soccorso pubblico e difesa civile. Sono in corso le attività di carattere tecnico e la rimozione degli elementi pericolanti.

L'area interessata è stata interdetto all'accesso e dichiarata zona rossa (area di pericolo) fino al termine delle operazioni di bonifica.

Articolo in aggiornamento