Rapina in farmacia: bandito in fuga con registratore di cassa

BRINDISI - Un bandito con volto coperto da passamontagna e disarmato ha assaltato intorno alle 19.15 di oggi ( mercoledì 14 ottobre) la farmacia in piazza Raffaello al rione Sant'Elia di Brindisi, portando via la cassa e fuggendo poi a piedi. Di fronte la farmacia, i poliziotti giunti sul posto, hanno rinvenuto, in una aiula accanto al Consultorio, un passamontagna, molto probabilmente abbandonato durante la fuga.

Sul posto gli agenti della sezione Volanti e i colleghi della Squadra mobile della questura di Brindisi, con il supporto degli esperti della Scientifica. Al vaglio le immagini delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza. Appena un mese fa, l'11 settembre, un bandito solitario con volto coperto da passamontagna, in pieno giorno, fece irruzione nella stessa farmacia, fuggendo a piedi dopo essersi fatto consegnare alcune centinaia di euro.

Articolo aggiornato alle 19.51