Per la seconda volta alla guida di un'auto senza patente: denunciato

Protagonista un 30enne, fermato dai carabinieri. Non ha mai conseguito la licenza, l'anno scorso era già stato controllato dai militari

BRINDISI - I carabinieri della compagnia di Brindisi, sezione radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 30enne del luogo per guida senza patente perché mai conseguita. In particolare, i militari lo hanno sorpreso alla guida di un’autovettura a Brindisi, sprovvisto della relativa patente che l’uomo non ha mai conseguito, reiterando la medesima violazione che gli era già stata contestata dagli operanti a maggio del 2020. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.