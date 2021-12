Senza permesso di soggiorno, denunciato un 31enne albanese

BRINDISI - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per violazione degli obblighi inerenti al soggiorno un 31enne di origine albanese domiciliato a Brindisi, poiché nel corso di un controllo è risultato sprovvisto del regolare documento che attesta la sua presenza sul territorio italiano. Pertanto è stato invitato a presentarsi presso le Autorità competenti per la regolarizzazione.