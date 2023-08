Soccorritrice del 118 aggredita in ambulanza da una utente ubriaca

BRINDISI - Ha prestato soccorso a una cittadina in stato di ebrezza, ma è stata aggredita dalla stessa. E' la "disavventura" - per usare un eufemismo - occorsa a una soccorritrice del 118 a Brindisi, il giorno di Ferragosto. L'aggressione è stata denunciata, in una nota, dalla Uil Fpl. Il sindacato punta il dito contro l'organizzazione e la gestione di casi analoghi. Episodi di violenza nei confronti di soccorritori, infermieri o medici non sono casi isolati, purtroppo, anche nel Brindisino. Infatti, per il sindacato, "episodi di violenza ormai frequenti rimangono stranamente nascosti, come se il tutto rientrasse nella normalità". La vittima dell'aggressione, una donna di circa 30 anni, presenterà denuncia. Anche perché l'ambulanza è stata "impegnata" per circa un'ora, interrompendo un pubblico servizio e, potenzialmente, sottraendo un dispositivo di soccorso ad altri casi. C'è da dire che l'aggressione, infatti, si è protratta nel tempo, anche all'interno del pronto soccorso.

Un Ferragosto turbolento

I fatti, stando a quanto si apprende e agli elementi attualmente conosciuti, si sono svolti nei seguenti termini: il giorno di Ferragosto nel capoluogo adriatico, una donna brindisina è per strada, in evidente stato di alterazione, stato causato dall'assunzione di bevande alcoliche. Molto prosaicamente: è ubriaca. Un passante si preoccupa delle sue condizioni e chiama il 118. Un'ambulanza giunge sul posto per soccorrere la donna. Di fatto, gli operatori, che devono rispondere a disposizioni superiori, prendono si fanno carico della situazione. Lei non è d'accordo. Sull'ambulanza aggredisce una soccorritrice, si crea trambusto. Giunta al pronto soccorso dell'ospedale Perrino, continua a dare in escandescenza, coinvolgendo anche altri sanitari. L'aggredita riporta una prognosi di sei giorni, fortunatamente non è grave. Nonostante il suo stato d'animo - è stata comunque aggredita da una donna a cui ha prestato soccorso - continua a lavorare. La vincenda non può e non deve chiudersi qui: la soccorritrice presenterà denuncia per quanto accaduto.

"La sicurezza da anni viene meno"

Fin qui, i fatti, nudi e crudi. Ma il sindacato Uil Fpl va oltre e propone una serie di considerazioni partendo proprio da quanto accaduto. Il giorno di Ferragosto, il nuovo direttore generale dell'Asl di Brindisi, Maurizio De Nuccio, ha dedicato un messaggio di auguri a tutto il personale sanitario. Un gesto delicato e apprezzato. E' proprio a De Nuccio che il sindacato si rivolge: "Vorremmo ricordare che la parola sicurezza in questa azienda da qualche decennio è venuta meno. Non riusciamo a comprendere come sia possibile, ancora oggi, impiegare i mezzi utilizzati per il servizio d'urgenza, con le relative risorse economiche pubbliche, per taluni individui che con la loro immaturità nei giorni di festa e non solo, sottraggono del tempo prezioso ai codici rossi e d'urgenza per l'intero servizio Emergenza Urgenza alla popolazione brindisina". Insomma, la considerazione è semplice: i mezzi vengono utilizzati per situazioni gestibili in altro modo. Non solo, gli operatori devono avere a che fare anche con soggetti immaturi e, talvolta, violenti.

"Protocolli da rivedere, chiediamo un incontro"

Il sindacato Uil Fpl prosegue nel ragionamento: "Una volta accertato lo stato di turbamento elevato e conoscendo bene i sintomi e le azioni di tale 'turbamento', quale motivo, medico legale, o normativa vigente impone il trasporto e lo stazionamento dell'utente all'interno del pronto soccorso per continuare a disturbare il personale sanitario e i degenti che hanno necessita di cure anche contro il loro volere"? Naturalmente, questo è un "caso scuola", ma episodi analoghi accadono spesso. Inoltre, dal sindacato vorrebbero conoscere "quali siano i protocolli o le attuali normative che impongono al personale del 118 l'invio di un equipaggio di solo donne a gestire eventi di probabile violenza senza l'ausilio delle forze dell'ordine". Il sindacato conclude auspicando un incontro urgente con il neo dg dell'Asl di Brindisi, per discutere anche di queste problematiche, che mettono in condizioni di scarsa sicurezza il personale sanitario e che - rovescio della medaglia - sottraggono mezzi e uomini ad altre situazioni di emergenza, magari non dettate dall'immaturità dell'utenza.