Sorpreso ancora alla guida senza patente, denunciato

BRINDISI - I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi, hanno denunciato in stato di libertà un 33enne del luogo, per reiterazione nella guida senza patente poiché mai conseguita. L’uomo, nella serata di ieri, mercoledì 11 novembre, nel corso di un controllo alla circolazione stradale è stato fermato alla guida di un’autovettura a noleggio ed è risultato sprovvisto di patente guida poiché mai conseguita. Era stato denunciato per lo stesso reato il 19 ottobre scorso.