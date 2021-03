Sorpreso nuovamente alla guida dell’auto senza patente, denunciato

Un 32enne è stato fermato in una via del centro dai carabinieri mentre era alla guida dell'auto della moglie

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 32enne del luogo, per reiterazione nella guida senza patente. Il giovane è stato sorpreso in una via del centro abitato alla guida di un’autovettura, di proprietà della moglie, sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita. Era già stato fermato e denunciato per lo stesso motivo il 18 aprile 2019. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato alla proprietaria in attesa del decreto di confisca.