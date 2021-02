Brindisi. Sorpreso nuovamente senza patente, denunciato

Il 37enne è stato fermato lo scorso 31 gennaio. Era già stato contravvenzionato per lo stesso motivo il 18 settembre 2020

BRINDISI - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà un 37enne del luogo, per reiterazione nella guida senza patente poiché revocata. L’uomo, nella serata del 31 gennaio, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura sprovvisto della patente di guida poiché revocata. I successivi accertamenti hanno consentito di accertare che il 37enne era già stato contravvenzionato per la medesima infrazione il 18 settembre 2020.