Spaccata a Brindisi: gioielleria svaligiata e lancio di chiodi durante inseguimento

BRINDISI - Hanno segato la saracinesca, l'hanno, poi, sollevata probabilmente utilizzando un piede di porco. Un varco che ha permesso loro di entrare nella gioielleria e fare razzia di quanto esposto nelle teche, per darsi, infine, alla fuga.

Si è consumato in pochi minuti il furto alla storica gioielleria "Della Rocca", sita in via Verona, al rione Santa Chiara. Intorno alle 5 di questa mattina (giovedì 9 dicembre) i malviventi sono riusciti ad entrare all'interno dell'attività commerciale aperta nel 1977, frantumando tutte le vetrinette e portando via oggetti e monili per un danno di migliaia di euro.

Sono fuggiti, poi, da via Verona in via Appia direzione Mesagne ma l'auto in fuga è stata intercettata da una pattuglia di carabinieri. Ne è nato un inseguimento e per seminare i militari, i banditi hanno lanciato sull’asfalto chiodi a tre punte. I malviventi hanno agito a bordo di una Bmw che, intorno alle ore 7, è stata abbandonata e data alle fiamme in zona Restinco, nelle campagne di Brindisi. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia. Le immagini della videosorveglianza sono al vaglio degli agenti della questura di Brindisi che indagano sul caso.