A spasso con un coltello di 20 centimetri nel borsello, denunciato

BRINDISI - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà un 43enne del luogo, per porto di armi od oggetti atti a offendere. L’uomo, controllato a piedi in una via del centro abitato, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza totale di 20 centimetri di cui 9 di lama, nascosto nella tracolla indossata. L’arma è stata sottoposta a sequestro.

