Sul bus senza biglietto, minaccia di morte l'autista: denunciato

BRINDISI - I Carabinieri della stazione di Brindisi Centro hanno denunciato in stato di libertà un 21enne del luogo, per interruzione di pubblico servizio e minaccia. In particolare, il giovane, nel pomeriggio del 21 novembre, dopo essere salito a bordo di un autobus della Stp di Brindisi in servizio nella tratta cittadina, ha minacciato di morte il conducente del bus che lo aveva invitato a esibire il titolo di viaggio, scendendo dal mezzo (fermo appositamente dal servizio) dopo circa 40 minuti.