Sventato furto in un garage in città, in due si danno alla fuga

BRINDISI - Furto sventato da parte dell'equipaggio delle Volanti nella notte a Brindisi. L'approssimarsi delle festività natalizie è di consuetudine connotato da una maggiore incidenza dei servizi di controllo del territorio da parte degli agenti della Questura di Brindisi impegnati nel contrasto alla consumazione di reati predatori come furti e rapine. La maggiore presenza di pattuglie dislocate nelle zone in cui più alto è il numero degli esercizi commerciali ha permesso, nel corso della notte tra il 21 e il 22 dicembre, di sventare un furto in un garage del centro storico della città.

Gli operatori di una Volante in servizio di controllo del territorio, percorrendo via S. Ippolito, hanno notato una luce provenire da un garage e, immediatamente dopo, due individui che si sono dati alla fuga dirigendosi verso largo Concordia da dove hanno fatto perdere le loro tracce. L'episodio è stato segnalato alla sala operativa che ha dislocato nelle zone limitrofe le Volanti presenti sul territorio alla ricerca dei due fuggitivi, mentre una pattuglia ha effettuato un sopralluogo nel garage appurando che nulla era stato rubato.

Le ricerche degli autori del tentativo di furto hanno permesso di rintracciare a poche centinaia di metri una vettura sulla quale viaggiavano G.C. e M.L., due giovani brindisini già noti alle forze dell'ordine che sono stati identificati. Le indagini in corso, che si avvalgono delle immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti in gran numero in tutta la zona, permetteranno di appurare il coinvolgimento dei due giovani nell'episodio all'interno del garage. A carico dei due giovani sono state contestate le violazioni della normativa sul contenimento del contagio da Covid19.