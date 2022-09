Tenta di dare fuoco a un'auto ma viene fermato dalla Squadra Mobile

BRINDISI - Avrebbe tentato di dare fuoco a un'auto, ma l'incendio è stato sventato dagli agenti della Squadra Mobile della questura di Brindisi. E' accaduto in una strada del quartiere Sant'Angelo, nella notte tra l'8 e il 9 settembre. O.B., brindisino di 35 anni assistito dall'avvocato Luca Leoci, è stato arrestato con l'accusa di tentato danneggiamento aggravato dall'esposizione alla pubblica fede. Processo per direttissima, per lui. Il pm della Procura di Brindisi che si occupa del caso è Luca Miceli, il giudice del Tribunale di Brindisi è Ambrogio Colombo. Il 35enne è stato scarcerato in quanto il "tentativo" di reato non prevede l'arresto obbligatorio o facoltativo.

Gli agenti della Squadra Mobile, diretta dal vice questore Rita Sverdigliozzi, hanno ricostruito la vicenda in questi termini. O.B. è in scooter. Si aggira per il quartiere Sant'Angelo. La polizia è appostata in zona. Lo notano, il brindisino gira intorno a un'auto e scende. Estrae una bottiglia, si scoprirà poi piena di benzina e con uno stoppino artigianale, di scottex. Lo fermano e lo arrestano. L'incendio è sventato, ma le indagini proseguono. Intanto ieri, 9 settembre, si svolge il processo per direttissima.

O.B., assistito dall'avvocato Luca Leoci, respinge le accuse. Stava solo facendo un giro, dice. Si era fermato per accendere una sigaretta. La bottiglia piena di benzina? E' solo la "riserva" dello scooter. Comunque sia, l'arresto non viene convalidato, in quanto il danneggiamento contestato è "tentato". Però il giudice decide che O.B. deve comunque recarsi tre volte a settimana presso l'autorità giudiziaria. Il giudice, inoltre, ha rimesso gli atti al pm. Un ultimo dettaglio: l'auto che O.B. avrebbe preso di mira era dotata di impianto Gpl. Il rischio sarebbe stato grosso.