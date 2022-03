Tenta di rubare auto ma un cittadino chiama la polizia: furto sventato in centro

BRINDISI - Un abitante della zona lo ha notato mentre, con fare sospetto, si aggirava tra le auto parcheggiate in via Bastioni Carlo V, in pieno centro di Brindisi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. La segnalazione sulla linea d'emergenza della polizia ha fatto scattare l'intervento della Volante che, in pochi minuti, è arrivata sul posto, individuando la persona in questione. Il tutto è accaduto oggi, domenica 27 marzo 2022, intorno alle 13:30. L'uomo era intento a forzare la portiera di una Citroen C3 ma è stato fermato dai poliziotti e condotto presso gli uffici della polizia scientifica della questura di Brindisi per i rilievi e il foto segnalamento di rito. Si tratta di un giovane originario della Moldavia, incensurato. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà.