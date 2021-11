Rapina in tabaccheria in viale Commenda: il proprietario urla e lui fugge

BRINDISI - E' durata pochi attimi la tentata rapina ad una rivendita di tabacchi in via Commenda a Brindisi. Il malvivente è stato messo in fuga dalle urla del proprietario. Il tutto si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 12 novembre. Lo sconosciuto, a volto coperto e senza nessuna arma a quanto pare, è entrato nell'esercizo commerciale intimando il proprietario di farsi consegnare il denaro ma il tabaccaio ha urlato così forte che il rapinatore è scappato via a mani vuote, facendo perdere le proprie tracce. Indaga la Squadra Mobile.