Sul traghetto 136 passeggeri in più rispetto alla capienza: multa

BRINDISI - Su una nave sono stati contati più di 100 passeggeri "extra" rispetto alla capienza massima consentita: multa e comunicazione di notizia di reato. Nella giornata di ieri (giovedì 26 agosto 2021), il personale militare specializzato della Capitaneria di Porto di Brindisi appartenente al servizio sicurezza della navigazione, ha sottoposto alle verifiche di rispondenza della normativa che regola il corretto trasporto dei passeggeri le navi Ro – Ro Pax in servizio di linea con l’Albania e con la Grecia.

In particolare a bordo di una unità Ro-ro pax lunga 120 metri, avente una stazza di 10.553 tonnellate, è stata riscontrata la presenza di 966 passeggeri, a fronte dei 830 previsti dal Certificato di Sicurezza in possesso, in violazione quindi al rispetto del numero massimo di passeggeri trasportabili. Per tale violazione è stata comminata una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 1224 del Codice della Navigazione per un ammontare di 6.936 euro, nonché la comunicazione di notizia di reato presso la competente autorità giudiziaria, per inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione.

Tale attività si rende necessaria, per assicurare a passeggeri ed equipaggi la massima sicurezza, anche in relazione all’attività di ricerca e soccorso in mare da parte dell’autorità marittima. Tale campagna ispettiva, che continuerà a svolgersi in concomitanza con il picco di arrivi e partenze per le vacanze, si inserisce nel più ampio programma nazionale del Comando Generale del Corpo Capitanerie di Porto per far sì che le navi che approdano nel Paese rispettino le norme di sicurezza e adottino tutti i possibili accorgimenti per sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, tutela dell’ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo.

La Capitaneria di Porto di Brindisi ricorda che per qualsiasi segnalazione sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il numero di centralino della Sala Operativa 0831521022 e la casella di posta elettronica so.cpbrindisi@mit.gov.it mentre, per le sole emergenze in mare, il numero- blu 1530.