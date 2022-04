Trovate due auto bruciate nelle campagne: erano state rubate

BRINDISI - Due auto rubate sono state trovate smontate e incendiate dagli agenti della sezione volanti della questura di Brindisi. E' accaduto ieri sera, martedì 12 aprile, in località Giancola. Si tratta di una Fiat Punto e di un'altra auto della stessa marca, una Doblò. I mezzi sono stati trovati completamente bruciati.

Dopo le analisi del caso, gli agenti delle volanti hanno scoperto che i mezzi erano oggetto di denuncia, in entrambi i casi presso la questura di Brindisi. Le auto sono state sottoposte a sequestro e affidate in custodia giudiziale alla ditta Tarantini.

Non è la prima volta che gli agenti delle volanti si imbattono in auto rubate, per poi essere smontate, anzi "cannibalizzate". Il 3 febbraio vennero rinvenute tre auto rubate, delle quali una integra e le altre parzialmente smontate, in un capannone della zona industriale del capoluogo adriatico.