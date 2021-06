Droga nascosta negli slip e in camera da letto, 26enne finisce ai domiciliari

BRINDISI - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nella serata di ieri, domenica 13 giugno, in una via del centro abitato, il giovane, a piedi, nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana, suddivisi in sei dosi occultate negli slip.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 45 grammi di marijuana, suddivisi in due contenitori di vetro, celati su una mensola nella sua camera da letto, nonché vario materiale utile per il confezionamento e un bilancino elettronico di precisione, il tutto sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 26enne è agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.