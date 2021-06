Nel marsupio aveva un arnese da scasso, denunciato un 35enne

BRINDISI - A Brindisi, a conclusione degli accertamenti, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno denunciato un 35enne del luogo per possesso ingiustificato di grimaldelli o arnesi da scasso. In particolare, nel corso di un controllo alla circolazione stradale lungo la complanare 379 direzione sud, l’uomo è stato fermato alla guida della sua autovettura e, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un arnese da scasso della lunghezza complessiva di 11 centimetri, celato nel marsupio indossato, sottoposto a sequestro.