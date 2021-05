In tasca cocaina e a casa 400 chili di materiale esplosivo, finisce ai domiciliari

BRINDISI - I carabinieri di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato un 54enne del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione illegale di esplosivi e fabbricazione e commercio abusivo di materie esplodenti. L’uomo, alle prime luci dell’alba, prima di intraprendere l’attività lavorativa, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare che ha permesso di rinvenire, nascosti nella tasca, 6 involucri in cellophane chiusi con nastro adesivo contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 3 grammi.

Inoltre, presso l’abitazione sono stati sequestrati un bilancino di precisione e vario materiale utile per il confezionamento, oltre a 400 chili di materiale pirico, illegalmente detenuto. Il materiale pirico è stato affidato a una ditta autorizzata alla custodia in attesa della distruzione. L’arrestato è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.