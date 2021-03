Conca: un uomo finisce in mare, lo salvano i vigili del fuoco

BRINDISI - Un uomo di 67 anni è stato salvato questa mattina, lunedì 8 marzo, dai vigili del fuoco del comando di Brindisi presso la spiaggetta della conca, sulla litoranea nord del capoluogo. Per cause ancora da chiarire, l'uomo è finito in acqua. Una volta sul posto, i pompieri hanno raggiunto l'uomo dagli scogli, lo hanno afferrato e messo in sicurezza, adagiandolo su una lettiga spinale. Il 67enne, afidato alle cure dei sanitari del 118, è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Sul posto si sono recati anche i carabinieri e la polizia di Stato. E' da chiarire se il 67enne si sia gettato di proposito in mare o se invece sia caduto per altri motivi.