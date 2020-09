Vandalismo, presa di mira una birreria: si indaga

BRINDISI - Sono al vaglio delle forze dell'ordine le immagini della videosorveglianza privata per risalire all'autore dell'atto vandalico che ha colpito la colpito il “Spillo – The right beer”, situato in piazzetta Giustino Durano a Brindisi. Secondo le prime indagini, si tratterebbe di una persona già nota, che avrebbe con l'ausilio di un accendino, dato fuoco all'ombrellone posto all'esterno del locale.

"Esprimo pubblicamente la mia vicinanza ai gestori di "Spillo - The Right Beer" in relazione all'atto vandalico subito la scorsa notte - ha dichiarato l'assessore Oreste Pinto - so che le forze dell'ordine si sono prontamente attivate. L’auspicio è che il responsabile di questo atto irragionevole e incivile venga al più presto identificato, comunicato e messo nelle condizioni di non nuocere oltre. Sono certo che la notte folle di un disadattato non possa soffocare il grande entusiasmo di Chicco, Mattia e tutti gli altri. A loro rinnovo il mio ringraziamento per il contributo che offrono alla città e l'invito a non fermarsi davanti a questi gesti ignobili."