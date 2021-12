Vandalizzata attrazione luminosa a forma di orsacchiotto in piazza Vittoria

BRINDISI - Durante la notte tra sabato 11 e domenica 12 dicembre è stata vandalizzata l'attrazione luminosa a forma di orsacchiotto presente in piazza Vittoria a Brindisi, è stato divelto un braccio. L'installazione è stata già ripristinata e attraverso le telecamere presenti verranno individuati i responsabili. Lo annuncia sul suo profilo Facebook il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi.

Il primo cittadino spiega: "Il rispetto che spesso richiamo per i beni comuni, non lo chiedo per me e a questo punto nemmeno per la città, visto che chi compie tali atti non ama la propria città, ma in questa occasione lo invoco per i più piccoli, non roviniamogli l'incanto del Natale. Al di là del gusto personale in merito alle installazioni, i bambini corrono incontro a queste attrazioni luminose con gioia, ma anche molti adulti amano fotografarsi davanti. O vogliamo che circolino foto della città dove un orsacchiotto, intento nell’abbraccio, ha perso il suo braccio? Io spero proprio di no".