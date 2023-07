Vasto incendio ad Acque Chiare: vigili del fuoco impegnati per sei ore

BRINDISI - Un vasto incendio ha interessato per ore una zona verde in località Acque Chiare, a Brindisi, nella giornata di oggi, giovedì 13 luglio 2023. Diverse squadre del comando dei vigili del fuoco di Brindisi sono intervenute questa mattina, verso le 12 circa, per l'incendio, che ha riguardato sterpaglie, canneti e alberi. La giornata è stata intensa per i pompieri del capoluogo, alle prese con almeno una decina di interventi rilevanti.

L'incendio ha colpito un'area di 57 ettari, nei pressi del villaggio di Acque Chiare. Sono state anche lambite alcune villette, ma nessun danno è stato registrato grazie al lavoro di alcune squadre dei vigili del fuoco, posizionate come protezione sul perimetro esterno del villaggio. Sul posto a supporto anche i volontari e la Polizia Locale per la viabilità sulla strada provinciale 41, compromessa dal fumo.