Vasto incendio di scarti agricoli, odore acre invade la città

BRINDISI - Un grosso incendio di scarti agricoli del pomodoro ha generato una grossa nube maleodorante che sta creando non pochi disagi ai cittadini, si è sviluppato intorno alle 18 di questa sera (sabato 13 novembre) nelle campagne di Brindisi, tra i quartieri Sant'Elia e La Rosa. Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco e un'autobotte, ancora a lavoro per domare le fiamme. La Polizia locale sta rintracciando il proprietario dell'azienda agricola. Al momento non ci sarebbero problemi di altra entità. Ignote la cause dell'incendio.

Articolo in aggiornamento