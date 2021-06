Dopo ore di ansia e gli appelli social dei familiari, ritrovata la 51enne di cui per ore si erano persi i contatti. E' tornata verso la sua auto, lasciata in via Dalmazia

BRINDISI - Dopo ore di ansia, è stata ritrovata dai suoi cari la brindisina di 51 anni con cui da ore i familiari non aevano contatti. La donna è tornata in via Dalmazia, dove aveva lasciato la sua auto, a bordo della quale erano stati trovati vari effetti personali. Lì si trovavano i suoi congiuti, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche. I familiari avevano lanciato diversi appelli social, preoccupati per le sorti della donna. Le forze dell'ordine avevano attivato le procedure per la ricerca di persone scomparse. La polizia aveva acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della zona. A quanto pare la 51enne si era diretta verso la stazione. E' in buone condizioni di salute.