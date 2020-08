Ingerisce farmaci e chiama il 112: salvo grazie ai carabinieri

OSTUNI - Ha ingerito dei farmaci e ha chiamato i carabinieri. Grazie alla tempestività con cui gli operatori della Centrale operativa dei carabinieri di Brindisi hanno attivato i soccorsi, è stato tratto in salvo un 50enne di Brindisi che ha tentato il suicidio all’interno di un villaggio turistico di Ostuni. I militari che hanno risposto alla telefonata giunta attraverso il 112, mediante rapidi accertamenti tecnici, hanno localizzato il luogo da cui è partita la telefonata. A quel punto hanno attivato e coordinato i servizi di emergenza, i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e una pattuglia della locale Stazione, che hanno soccorso l’uomo, successivamente trasportato, non in pericolo di vita, presso l’ospedale di Brindisi, per le cure del caso.

