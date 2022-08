Caduta nei pressi del ponte tibetano di Matera: brindisino in ospedale

MATERA – E’ caduto da un’altezza considerevole, riportando un trauma cranico. E’ stato necessario l’intervento di un elicottero per soccorrere un brindisino di 21 anni che nel pomeriggio di oggi (sabato 20 agosto) è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nella gravina di Matera. Il giovane camminava lungo un percorso situato nei pressi del ponte tibetano che collega i celeberrimi sassi di Matera con la Murgia. In quella stessa zona, qualche ora prima, era già caduta una turista 56enne della provincia di Arezzo, che ha riportato un trauma alla caviglia

Sarebbero più serie, invece, le condizioni del brindisino. Da quanto riportato da Sassilive.it, il malcapitato è stato soccorso da personale del 118, che ha dovuto chiedere l’intervento dell’elisoccorso del Reparto volo di Bari. Sul posto anche un team Saf (soccorso speleo alpino fluviale), unità cinofile e i vigili del fuoco. Il 21enne è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.