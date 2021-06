Brutta sorpresa in spiaggia: dune sventrate da mezzi meccanici

TORRE POZZELLA (OSTUNI) - Sventrate quasi certamente per il ripascimento di qualche tratto di arenile, le dune di sabbia di Torre Pozzella (per alcuni Torre Pozzelle), località balneare di competenza del Comune di Ostuni. Come mostrano le foto a corredo di questo articolo, inviate da un lettore, questa volta a deturpare il bel territorio delle marine brindisine non c’entra il vento, non c’entrano le mareggiate (come è accaduto durante l’inverno a Lido Presepe, Torchiarolo) ma l’azione dell’uomo.

Alla base delle piccole colline di sabbia deturpate ci sono tutti i segni dei mezzi meccanici che hanno prelevato e trasportato la sabbia, verso quale meta non è dato sapere. Certo è che il danno ambientale è rilevante se si tiene conto di tutte le radici rimaste all'aria aperta che compongono la vegetazione. Le foto sono state scattate nel pomeriggio di ieri, domenica 6 giugno. Il cittadino che ha fatto la sconcertante scoperta ha informato la capitaneria di Porto.